Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.
«Вводится положение, в соответствии с которым не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение этого льготного периода», — говорится в сопроводительных материалах к документу.
Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.
Ипотечные каникулы — это гарантия государством того, что человек не останется один на один со своими проблемами, пояснял ранее Вячеслав Володин.