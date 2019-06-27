Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к российскому аналогу SWIFT — системы обмена информацией о финансовых операциях.

Сейчас Банк России вправе оказывать услуги передачи финансовых сообщений кредитным организациям, юрлицам — клиентам кредитных организаций, иностранным кредитным и международным организациям, иностранным Центральным банкам.

Закон расширяет возможность предоставления Банком России этих услуг так, что ими смогут воспользоваться любые российские и иностранные юрлица, заключив с ЦБ соответствующий договор, при этом порядок предоставления таких услуг российским юрлицам будет регулироваться нормативными актами ЦБ РФ, а иностранным юрлицам и международным организациям — заключенными договорами.

Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, поддержанию стабильности национальной платежной системы и ее защиты от системного риска, она дешевле, чем SWIFT, и технологична не менее, чем SWIFT, заявлял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.