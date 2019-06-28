Повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин задержит на рынке труда работников старшего возраста, что окажет небольшой, но положительный эффект на ВВП страны, но пенсионная реформа не способна полностью сгладить негативный эффект сокращения трудоспособного населения. К таким выводам экономисты пришли в ходе прошедшего 27 июня в НИУ ВШЭ семинара «Политика активного долголетия и пенсионные реформы: российский и международный опыт», сообщает РБК .

По состоянию на начало 2019 года, то есть в год старта пенсионной реформы, пенсионеры составляют 25,5% населения России, сообщил на семинаре замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. В 2019 году на одного пенсионера приходится примерно 2,2 россиянина трудоспособного возраста, отметил он. Повышение пенсионного возраста позволит несколько затормозить увеличение демографической нагрузки, то есть рост числа пенсионеров относительно работающих граждан. «К уровню 2019 года [по демографической нагрузке] Россия вернется только спустя примерно 25 лет», — отметил Денисенко.

«Повышение пенсионного возраста не полностью компенсирует отрицательный эффект сокращения трудоспособного населения на экономику», — заявила РБК директор центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22 процентного пункта к росту ВВП в 2019—2025 годах и 0,15 п. п. в 2026—2035 годах. «Без пенсионной реформы негативный эффект был бы вдвое выше», — подчеркивает она.

Одним из ключевых факторов экономического роста является норма накопления основного капитала — доля инвестиций в ВВП. В развитых странах старение населения оказывает сильный позитивный эффект на уровень сбережений и инвестиций в экономике, отмечает Акиндинова. «У граждан России, наоборот, нет долгосрочных сбережений. Во многом из-за слабого развития негосударственных финансовых институтов, включая негосударственные пенсионные фонды. Поэтому общее старение населения не влияет на динамику сбережений. Норма накопления в России определяется бюджетом и склонностью компаний к инвестициям», — пояснила Акиндинова. Несмотря на существенное сокращение трудоспособного населения, норма накопления основного капитала практически неизменна и составила в среднем 21% ВВП в 1995—2017 годах.

Молодежь и специалисты в возрасте занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами. При этом существует неравенство в зарплатах между сотрудниками разных возрастов.

Пик зарплаты в России приходится на 30—40 лет, следует из расчетов Центра развития ВШЭ, у работников более старшего возраста зарплата на 20—30% ниже. Если дифференциация не изменится, средний уровень официальной зарплаты снизится на 0,8% к 2024 году за счет старения населения. Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг, резюмировала Акиндинова.

Уровень заработка напрямую влияет на продолжительность жизни, полагает гендиректор «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Якушев. «Люди с более высоким доходом живут дольше», — сказал Якушев. Поэтому Москва, по его словам, полностью совпадает по уровню продолжительности жизни с европейскими странами.

Главный фактор продолжительности жизни не доход, а образование, возражает замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. Между регионами России «огромный разрыв» по продолжительности жизни, отметил он. «Москва — город с очень образованным населением. Люди с высшим образованием живут намного дольше из-за другого типа поведения, диеты, уровня употребления алкоголя», — заключил эксперт.

Синергетический эффект на долголетие оказывает уровень инфраструктуры в городе, образования и дохода, подытожила директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. «В Москве сосредоточены федеральные лечебные учреждения. К тому же в столице больше образованных и обеспеченных людей, которые гораздо чаще ведут здоровый образ жизни. Надеяться, что здоровый образ жизни будут вести необразованные и бедные, — это иллюзия», — считает она.