Растущая долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на располагаемые доходы российского населения, но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан. Об этом говорится в докладе «Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России» .

В ЦБ указывают, что долговая нагрузка населения России в целом (включая и потребительское кредитование, и ипотеку, и кредиты под залог автомобилей) находится на низком уровне относительно других стран, но отдельно по необеспеченным кредитам — на среднем уровне. Долговая нагрузка по ним ускорила рост в 2018 году. Появляются риски того, что рост кредитования начинает происходить отчасти за счет уже высокозакредитованных групп населения.

По информации регулятора, доля обязательных платежей домохозяйств по необеспеченным потребительским кредитам в период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019-го выросла с 7,5% до 8,4% доходов.

По данным ЦБ, оценка влияния растущих платежей по обслуживанию кредитов на реальные располагаемые доходы населения показала, что эта составляющая, хотя и растет, до сих пор вносит несущественный вклад в динамику доходов (вклад составил минус 0,8 процентного пункта в I квартале 2019 года).

«Это обусловлено тем, что, несмотря на быстрые темпы роста, задолженность по потребительским кредитам в России пока является достаточно невысокой относительно объема доходов населения... На наш взгляд, в будущем данная ситуация сохранится: динамика реальных располагаемых доходов населения будет обусловлена в большей степени не платежами по обслуживанию кредитов, а другими факторами, влияющими на доходы населения. Это прежде всего факторы, определяющие динамику экономического роста, в первую очередь связанные с проведением структурных реформ», — отмечают в Центробанке.



«С социальной точки зрения, в том числе с учетом влияния платежей по обслуживанию кредитов на реальные располагаемые доходы населения, можно заключить, что пока потребительское кредитование не оказывает доминирующего негативного влияния, помогая при этом не снижать уровень потребления при стагнации доходов населения. В то же время потенциальный рост долговой нагрузки является важным социальным риском, который должен быть ограничен прежде всего за счет введения показателя долговой нагрузки», — заключает регулятор.