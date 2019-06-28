Порядка 70—80 млрд рублей из средств федерального бюджета ежегодно потребуется на выплату пособий по уходу за ребенком от полутора до трех лет, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.



«Сейчас проект бюджета готовится, считается. Мы исходили из того, что это потребует порядка 70—80 миллиардов рублей в год. И эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами — планка доходности будет два прожиточных минимума», — сказал он.

В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе на принципе адресности. Медведев уточнял, что этот уровень еще требует отдельного расчета, и предложил участникам совещания, среди которых были вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, обсудить эту тему.