Инфляционные ожидания россиян изменились в июне 2019 года незначительно, вернувшись к апрельскому показателю на уровне 9,4% против 9,3% в мае, следует из материалов регулятора.

«Медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев практически не изменилась (10,3% после 10,4% месяцем ранее). Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,4% (месяцем ранее — 9,3%). Медианная оценка инфляционных ожиданий, несмотря на снижение в марте этого года, все еще остается выше уровня первой половины 2018 года», — говорится в документе.

В июне увеличилась доля респондентов, ожидающих инфляцию в 2019 году и в трехлетней перспективе выше 4%.

Диапазон прогнозов инфляции в декабре 2019 года, сделанных аналитиками, с января остается практически неизменным и составляет 4,5—4,6%. По прогнозам, годовые темпы прироста потребительских цен продолжат снижаться и стабилизируются вблизи 4% с I квартала 2020 года.