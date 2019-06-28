Долги граждан по банковским кредитам можно передавать коллекторам только в случае, если такая возможность предусмотрена договором банка с клиентом. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда (ВС) сообщает портал Право.ru.

Верховный суд рассмотрел спор между гражданкой и коллекторским агентством «Бастион». Она получила в региональном банке кредитную карту на 35 тыс. рублей, процентная ставка составила 25% годовых. После ряда реорганизаций банк вошел в структуру МДМ-Банка. Впоследствии он и переуступил долг коллекторам. Самому клиенту не сообщили о том, что право взыскания по ее долгу перешло к другим лицам.

На момент, когда коллекторское агентство обратилось в суд, долг Кузнецовой уже достиг 864 886 рублей, из которых 494 027 рублей пришлись на основной долг, а остальное — на проценты. Две инстанции поддержали коллекторов. Апелляция также указала, что одобрение заемщика на переуступку долга не требовалось, поскольку личность кредитора не важна в вопросе исполнения обязательств по кредиту. Кроме этого, суд отметил, что в кредитном договоре нет запрета на передачу прав на долг третьим лицам.

В ВС, куда обратилась с жалобой ответчик, решили, что такой запрет и не нужен: напротив, возможность передачи долга должна быть согласована банком и клиентом и предусмотрена в договоре.

ВС сослался на пункт 51 постановления пленума № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». Там указано, что если речь идет об уступке прав требования по кредитным договорам с физлицами, то суду надо руководствоваться законом «О защите прав потребителей». Этот закон не предусматривает права кредитной организации передавать долг физлица «лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности», то есть коллекторам. Исключение возможно, только если разрешение на переуступку долга согласовано сторонами в договоре. ВС направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.