Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов

Займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными, сообщает РБК . Ежедневная процентная ставка при выдаче потребительских кредитов с 1 июля ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

По последним данным ЦБ, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51% на 31 марта 2019 года. ЦБ оценивает его объемы в 143 млрд против 95,2 млрд рублей годом ранее.

Нововведения уже оказали значительное влияние на участников микрофинансового рынка, сказал РБК представитель ЦБ: «Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков». Среди планируемых нововведений в регулировании деятельности МФО самым значимым должно стать внедрение показателя долговой нагрузки, призванного предотвратить рост закредитованности населения, заключают в Центробанке.

В ЦБ ожидают, что такие изменения в законодательстве, вероятно, приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (Pay Day Loan, займы до зарплаты — до 30 дней и 30 тыс. рублей), в сегмент IL (Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы), а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков вслед за сокращением процентных доходов.

Первое чтение уже прошел законопроект о запрете МФО выдавать займы под залог квартиры, а с октября регулятор усложнит выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных выплат по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода).

Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в июле Формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных нововведений наступившего месяца.



Почти все крупные игроки рынка, специализировавшиеся на займах до зарплаты, стали тестировать более долгосрочные займы еще в прошлом году, говорит РБК председатель совета СРО «Микрофинансы и развитие» Эльман Мехтиев. На крупнейшие 20 компаний приходится более половины активов: раньше они делили сегменты рынка более-менее равномерно, но сейчас наметилась тенденция к переходу компаний в сегмент среднесрочных займов. Небольшие компании начали уходить с рынка еще после вступления в силу прошлых ужесточений. В целом с 2016 года количество игроков на рынке МФО сократилось с 4 тыс. до 2 тыс., к началу 2019-го оно продолжит снижаться, полагает Мехтиев.

Ограничение предельной ставки заметно скажется на портфеле МФО, который активно рос последние годы и превысил 163 млрд рублей по итогам 2018 года, говорит РБК аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Наименее платежеспособные и закредитованные заемщики станут получать отказы, а доходность хороших для МФО клиентов в новых условиях может сократиться вдвое», — предполагает эксперт.

Рентабельность самых крупных и эффективных игроков заметно упадет, а небольшим выдержать регулятивные ограничения будет еще сложнее, считает Уклеин. Порядка 900 компаний в сегменте займов до зарплаты станут убыточными во втором полугодии 2019 года и могут уйти с рынка в течение двух-трех лет, говорит эксперт, ссылаясь на данные Центробанка. Другие регулятивные ограничения микрозаймов и введение показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента с 1 октября способны привести к дополнительному сокращению объемов выдачи на рынке МФО до 15–20% по сравнению с 2018 годом, прогнозирует Уклеин.