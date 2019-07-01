Выплату госкомпаниями дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО необходимо закрепить на уровне распоряжения правительства, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Я считаю, что все же надо закрепить [выплату госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от прибыли по МСФО]. В принципе у нас все это закреплено решением председателя правительства. Поэтому сказать, что это совсем нигде не закреплено, — это неправильно, это не закреплено в акте, но есть решение председателя правительства о том, что базовый уровень — 50%, если не 50%, то надо принимать решение правительства. Но просто практика показывает, что для того чтобы это вошло действительно на уровень инстинктов у компаний с госучастием, конечно, лучше бы закрепить», — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Счетная палата заявляла, что планка выплаты дивидендов госкомпаниями РФ в 50% от прибыли по МСФО должна быть ориентиром, а не жестким требованием. Тем не менее динамика должна быть в сторону увеличения дивидендных выплат. В начале июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин также говорил, что вопрос о новом распоряжении правительства, обязывающем госкомпании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, уже не так актуален и уровень выплат нужно решать с каждой компанией отдельно.

В настоящее время законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году Минфин подготовил проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной. Тем не менее крупнейшие компании — плательщики дивидендов в бюджет добились индивидуального подхода.