Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса Роструда, сообщают «Известия» .

Большинство респондентов (34,5%) рассчитывают трудиться на государственном предприятии, 7,4% предпочли бы частную компанию, 15,8% россиян на пенсии хотели бы открыть свое дело, 23,2% — работать из дома, пятая часть (19,1%) — заниматься чем-то другим.

По данным Роструда, 27,1% граждан не хотели бы работать в это время. Оставшиеся 16,6% опрошенных не задумывались о планах после выхода на заслуженный отдых. Треть респондентов (30,1%) на пенсии хотели бы продолжать трудиться по специальности, 25% предпочли бы перейти на менее сложную работу и неполный график. При этом, достигнув предпенсионного возраста, 27,6% намерены получить дополнительное образование, которое позволит им найти удаленную работу.

Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к гражданам старшего возраста и часто продиктовано сложившимися стереотипами, поэтому одной из важнейших задач сегодня выступает создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение, заявил «Известиям» замруководителя Роструда Денис Васильев.

Он напомнил, что с этого года во всех регионах России разработаны программы переобучения предпенсионеров и, по данным на середину июня, более 17 тыс. человек уже направлены на курсы. Также, по словам Васильева, Роструд запустил специальный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России», который призван помочь в устройстве соискателям в возрасте.

В пресс-службе HH.ru «Известиям» сообщили, что сегодня доля резюме соискателей старше 45 лет составляет около 15% и это самая немногочисленная возрастная группа. Начиная с 2013 года активность таких граждан постепенно растет, наибольшая зафиксирована в профессиональной области «Домашний персонал», наименьшая — в сфере «Маркетинг, реклама, PR», отметили в компании и пояснили, что возрастные особенности — это единственная специфическая проблема занятости для старшего поколения. Для других возрастных групп свойственны иные сложности.

Там добавили, что отказы из-за возраста наиболее специфичны для группы людей 56–60 лет, в то время как предложения с низкими зарплатами значительно чаще волнуют людей в возрасте 45–50. Интересно, что у граждан 56–60 лет проблема с поиском работы с хорошей оплатой встречается реже. Скорее всего, это связано с тем, что в предпенсионном возрасте в принципе сложно устроиться, поэтому вопрос денег уходит на второй план.