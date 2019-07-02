Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) работает над модельным законом об информационной безопасности и рекомендациями по регулированию оборота виртуальных валют. Об этом сообщил исполняющий обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ Сергей Поспелов, выступая на секции по международной безопасности в рамках инициированного Госдумой II Международного форума «Развитие парламентаризма».

«Продолжаем сегодня работу над модельным законом об информационной безопасности, над рекомендательным перечнем составов преступлений и административных правонарушений в сфере обеспечения информационной безопасности, даже разрабатываем рекомендации по регулированию оборота виртуальных валют», — заявил Поспелов.

В России до конца года должно появиться регулирование оборота криптовалют Этого требуют FATF и ФСБ.

По его словам, за созданием модельных законов стоит процесс их реализации в национальных законодательствах стран — участниц организации (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана).

«При создании модельного законодательства региональных и крупных международных структур должны участвовать уполномоченные эксперты из всех стран, чтобы уже на этапе процесса создания прописывать конкретные правовые акты национального законодательства», — подчеркнул Поспелов.