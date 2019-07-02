Президент РФ Владимир Путин по итогам «Прямой линии» поручил правительству до 1 октября 2019 года внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет в размере одного прожиточного минимума при условии, что доход на одного взрослого члена семьи составляет не более двух прожиточных минимумов, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.



Напомним, в ходе «Прямой линии» президенту задали вопрос, с какой целью выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

«По поводу 50 рублей. Действительно, у нас действует поддержка до полутора лет, а от полутора до трех — эта категория как бы выпадала, семьи получали 50 рублей. Это не выплаты из бюджета. В 1994 году было принято решение, эти 50 рублей заставили платить работодателей, они и тогда мало что значили, а сейчас не значат ничего», — сказал он.

Путин заявил, что фактически уже принято решение о том, что семьям с детьми от полутора до трех лет также будет выплачиваться государственное пособие.