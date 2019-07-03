Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят сами рассчитывать ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для своих клиентов, сообщает «Коммерсант» . Также НПФ предлагают ввести срочные выплаты для обычных клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

С таким предложением обратилась в ЦБ Ассоциация НПФ (АНПФ). Оно обосновано тем, что нынешнее назначение пенсий в рамках ОПС «ущемляет права застрахованных лиц», то есть клиентов НПФ по ОПС.

Период дожития «одинаков для всех категорий клиентов, независимо от пола, региона проживания и других особенностей», отмечается в письме АНПФ. Однако, как указывает ассоциация, ссылаясь на данные Росстата, «продолжительность жизни женщин и мужчин отличается в России примерно на десять лет», к тому же зависит от региона. Поэтому «граждане, которые живут дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете, а те, кто живет меньше, наоборот, получат меньше накопленного». Для НПФ это актуарный риск. То есть если его клиент пережил установленный период, то фонду приходится доплачивать ему за счет тех людей, которые не дожили до установленного срока. Если бы такой выплаты не было, эти средства стали бы прибылью НПФ.

Ранее Счетная палата (СП) уже указывала, что фонды манипулируют даже в рамках законодательно установленного периода дожития. «Разнообразие выплат … позволяет страховщикам применять различные схемы, направленные на то, чтобы не назначать гражданам пожизненную пенсию, а выплатить пенсионные накопления единовременно», — рассказывал в прошлом году аудитор СП Владимир Катренко по итогам проверки четырех НПФ. При малых суммах пенсионных накоплений получение дохода от них не покрывает операционных расходов по выплате ежемесячных пожизненных пенсий, рассказывали тогда топ-менеджеры фондов. К тому же назначение единовременной выплаты избавляет фонды от актуарного риска.

«Фонды будут стремиться растягивать период дожития — это уменьшает ежемесячные выплаты, нивелирует актуарный риск, увеличивает шансы назначения единовременной выплаты», — говорит сотрудник одного из НПФ. «У фондов различная актуарная картина, связанная как с половозрастным составом, так и с региональным распределением. Поэтому идея АНПФ выглядит справедливой. «В идеале фонды должны иметь возможность применять статистику по своей клиентской базе, как это делают страховые компании», — говорит глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Однако, по его словам, разница между законодательно установленной величиной и статистикой уже в 2021 году может исчезнуть.

АНПФ предлагает еще один элемент, который сокращает актуарный риск фондов, — возможность для клиента по ОПС выбрать срочную выплату с возможностью наследования правопреемником денег даже после назначения такой срочной пенсии. «Для фондов введение срочности делает всю систему более предсказуемой, нивелируя актуарные риски, однако это фундаментально ломает первоначальную концепцию ОПС, предполагающую именно страховую компоненту», — считает основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов.