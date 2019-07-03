Банк России просчитывает разные варианты того, как правительство будет использовать средства ФНБ, но в любом случае траты резервов могут привести к укреплению реального курса рубля. Об этом в интервью Reuters заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Риски укрепления реального курса рубля могут быть в любом случае, если будут траты ФНБ. Даже если траты будут по второму варианту, с ограниченной долей инвестирования средств, то это будет аналогично по последствиям тому, что мы повысили бы цену отсечения в бюджетном правиле с 40 долларов за баррель. Это может привести, условно говоря, к структурному укреплению курса рубля и потом стабилизации его на новом уровне», — пояснила глава Банка России.

По ее словам, пока есть два новых сценария расходования средств Фонда национального благосостояния. В первом случае все средства фонда сверх порога в 7% ВВП будут пойдут на инвестиции. Во втором — инвестирование определенного процента от превышения 7% ВВП.



Больше всего регулятора волнует, как именно и насколько эффективно будут инвестированы средства ФНБ, подчеркнула Набиуллина.