Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ожидает, что чистая прибыль банковского сектора по итогам 2019 года будет выше, чем в 2018-м. Об этом она заявила в интервью Reuters.

«Она будет больше, чем в 2018 году (1,3 триллиона рублей)», — сказала председатель регулятора.

Аналогичный прогноз Набиуллина озвучивала на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. По ее словам, финансовый результат 2019 года будет не меньше, чем в прошлом году.

Ранее международное рейтинговое агентство сообщало в своем отчете, что чистая прибыль банковского сектора по итогам этого года может составить от 1,3 трлн до 1,6 трлн рублей.

Чистая прибыль банковского сектора РФ за 2018 год составила 1,34 трлн рублей, превысив результат 2017-го в 1,7 раза.