Процесс сбора биометрических данных идет медленно и тяжело, в единую биометрическую систему собрано 20 тыс. записей за год. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию.

«Удаленная идентификация, которая сегодня еле-еле движется, мы с трудом набрали 20 тысяч записей в биометрическую базу данных, этот процесс идет медленно, тяжело. Через 10 лет, думаю, что это будет так же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы. И абсолютно доступность через цифровой профиль, биометрию всех сервисов станет реальностью», — сказал он.

Как ранее сообщили «Коммерсанту» в «Ростелекоме», на сегодняшний день собирают биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков. Данные о количестве собранных образцов ни в ЦБ, ни в «Ростелекоме» не раскрывают. По информации источников «Коммерсанта», собрано порядка 10 тыс. образцов.