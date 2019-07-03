Банк России зафиксировал более раннее сезонное снижение инфляции, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева. По ее словам, на динамику цен повлияли теплая весна и ранний сбор урожая.

«То, что мы там наблюдаем, в значительной степени это опережающая сезонность. Случайный фактор, который, в принципе, может сработать в разных ситуациях. В этом году мы наблюдали достаточно теплую погоду в мае и июне, поэтому по многим плодоовощным культурам в этом году более ранний урожай. Соответственно, он поступил на рынок, цены в связи с поступлением нового урожая начали снижаться на несколько недель раньше, чем они снижались в прошлом году. Поэтому мы можем видеть в эти месяцы — в июне и, может быть, в июле — опережающее снижение инфляции по сравнению с прогнозом», — сказала Юдаева.

Несмотря на это, Банк России еще будет оценивать влияние сезонного фактора на весь год, чтобы в дальнейшем принимать решения по денежно-кредитной политике, подчернула первый зампред ЦБ.

Банк России на заседании совета директоров по ключевой ставке снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,2—4,7% с ранее заявленных 4,7—5,2%.