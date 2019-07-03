Банк России готов обсуждать с отдельными страховыми компаниями продление планируемого срока введения новых требований к финансовой устойчивости, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Международной конференции по страхованию.

«Если у какой-то компании в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования возникают определенные трудности, она считает, что не сможет выполнить все условия, мы готовы обсуждать механизмы продления этого срока — да, через меры воздействия, через предписания, но это не является нереальным вариантом, если мы видим перспективы в итоге выполнения всех требований», — сказал он. Ранее сообщалось, что новые требования будут вступать в силу поэтапно, с 2021 по 2025 год.

ЦБ доработал концепцию оценки финансовой устойчивости страховщиков Банк России доработал концепцию оценки финансовой устойчивости страховых компаний с учетом замечаний, высказанных страховым сообществом.

ЦБ также готов обсуждать введение пропорциональных требований в зависимости от объемов бизнеса компании, при этом это будет сопутствовать ограничениям ее деятельности, сказал Чистюхин.

«Мы готовы ее провести (дискуссию о пропорциональном регулировании. — Прим. ред.), но тот опыт, который мы имеем в других сегментах, очень четко показывает даже в самом первом приближении, что это: а) ограничение баланса, б) ограничение географии, в) ограничение видов деятельности. Возможно, обязательное страхование туда не войдет. Возможно, в этой конфигурации имеет смысл о чем-то говорить. Но это точно не тот случай, когда мы просто снижаем требования, компания вроде небольшая и занимается чем хочет, но при этом может вырасти в момент на очень большое количество процентов», — отметил Чистюхин.