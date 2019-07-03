Минфин России в среду провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в сообщении министерства.

Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД с погашением 10 мая 2034 года на 14,572 млрд рублей при спросе в 26,945 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,585% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,54% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6688% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,54% годовых.

Во вторник Минфин России сообщил, что на аукционе 3 июля предложит ОФЗ-ПД одного выпуска на 20 млрд рублей.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей. Со сроком погашения пять лет и менее планируется разместить облигации на сумму 45 млрд рублей. Облигации на пять — десять лет планируется разместить в объеме 155 млрд рублей.

Со сроком погашения более десяти лет Минфин планирует разместить облигации на сумму 100 млрд рублей.