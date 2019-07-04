Доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни

Перед российской экономикой стоят новые вызовы, связанные с внутренними ограничениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

«Мы сейчас стоим перед лицом даже более грозного вызова – темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут, и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что на данный момент «страна в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности».

«Явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Поэтому главные ограничения для развития, на мой взгляд, – внутренние», — добавила она.

