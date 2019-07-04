Попытки ускорить рост экономики монетарными методами могут создать риски разгона инфляции и возникновения «пузырей» на финансовых рынках. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.

«Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы в конечном счете получим либо инфляцию, либо «пузыри» на финансовых рынках, а скорее всего, и то, и другое», — предупредила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, макростабильность – это еще не рост.

«Основное, что нужно для того, чтобы экономика начала расти, — это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением внимания на непервостепенные факторы», — отметила глава регулятора.