По проникновению финансовых технологий Россия занимает третье место в мире, но с этим же связаны и вызовы для финансового сектора, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.

«Российский финансовый сектор вполне успешно оседлал цифровую волну (мы на третьем месте в мире по проникновению финансовых технологий), но одновременно постоянно возникают новые вызовы. Первый, который мы хорошо понимаем и с которым уже работаем: дигитализация требует больших инвестиций, билет в цифровой мир дорог и не по карману небольшим участникам. Но дорога именно инфраструктура, а на ее базе даже небольшие участники смогут предложить инновационные, конкурентоспособные продукты. Именно поэтому мы запустили наши инфраструктурные проекты: биометрия, маркетплейс, Система быстрых платежей», — рассказала Набиуллина.