Застройщики отдают предпочтение системно значимым банкам, сказала зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе дискуссии о новых механизмах финансирования жилищного строительства на Международном финансовом конгрессе.

«Из 95 банков (имеющих право открывать эскроу-счета. — Прим. ред.) не все сообщили о своей готовности работать с застройщиками. Готовы около трети из 95, их достаточность капитала обеспечит кредитование строительного сектора. Застройщики наиболее активно идут в системно значимые кредитные организации. Лидером является Сбербанк, который быстро включился в этот проект и грамотно подготовил свою инфраструктуру. Наибольшее количество счетов эскроу и кредитных договоров приходится на Сбербанк», — рассказала она.