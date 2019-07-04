Кадровые перестановки в департаменте финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ не отменяют прежней политики регулятора по борьбе с отмыванием средств. Об этом журналистам заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

14 июня 2019 года пост руководителя департамента покинул Юрий Полупанов, который считался сторонником жесткого контроля за исполнением норм ПОД/ФТ. Его сменил Илья Ясинский, который ранее занимал пост заместителя.

«Принципиальные линии, безусловно, будут продолжены. Мы считаем, что мы приложили много усилий для того, чтобы банковская система и вообще финансовая система не была таким легким каналом отмывания средств», — сказала Набиуллина во время брифинга на Международном финансовом конгрессе.

Она, впрочем, подчеркнула, что система борьбы с отмыванием незаконных доходов не должна ухудшать условия для добросовестных клиентов.