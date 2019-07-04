Кадровые перестановки в департаменте финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ не отменяют прежней политики регулятора по борьбе с отмыванием средств. Об этом журналистам заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
14 июня 2019 года пост руководителя департамента покинул Юрий Полупанов, который считался сторонником жесткого контроля за исполнением норм ПОД/ФТ. Его сменил Илья Ясинский, который ранее занимал пост заместителя.
Исполняющим обязанности директора департамента назначен Игорь Дворянчиков.
«Принципиальные линии, безусловно, будут продолжены. Мы считаем, что мы приложили много усилий для того, чтобы банковская система и вообще финансовая система не была таким легким каналом отмывания средств», — сказала Набиуллина во время брифинга на Международном финансовом конгрессе.
Она, впрочем, подчеркнула, что система борьбы с отмыванием незаконных доходов не должна ухудшать условия для добросовестных клиентов.