Ставки по ипотечным кредитам могут снижаться при условии макроэкономической стабильности, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов на Международном финансовом конгрессе.

«Потенциал для этого снижения есть. Условие для этого — снижение и поддержание инфляции на уровне 4%. В этих условиях, если это будет на постоянной основе, ипотечная ставка может быть около 7—8%», — отметила глава ЦБ.

«На наш взгляд, ставки будут снижаться, если будем сохранять макроэкономическую стабильность», — подчеркнула она.