Законопроект о введении системы электронного кадрового документооборота на предприятиях планируется внести в правительство в сентябре. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Минтруда России Максим Топилин после заседания правительства.

«Я думаю, что мы уже к сентябрю будем готовы выйти в правительство. Мы исходим из того, что с 2020 года нам нужно запускать этот эксперимент», — сказал он.

Речь идет об эксперименте по электронному кадровому делопроизводству внутри предприятия, пояснил министр. Для его реализации потребуется дополнительное финансирование, отметил Топилин.

Медведев: электронные трудовые книжки принесут экономию в сотни миллионов рублей Само по себе существование трудовой книжки только на бумажном носителе может создать проблемы для работника, отметил Медведев.

Также глава Минтруда сообщил, что электронные трудовые книжки будут у 60 млн граждан из 72 млн работающих россиян.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя на заседании законопроект об электронной трудовой книжке, сообщил, что документ затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

«Когда у нас берутся занятые — 72 миллиона, там есть и военнослужащие, и студенты, и индивидуальные предприниматели, которые сами ведут свою деятельность и у которых нет трудовой книжки. Они все входят в 72 миллиона. Там, где чистые трудовые отношения, — это порядка 60 миллионов человек», — сказал Топилин.

Таким образом, электронные трудовые книжки будут у 83% работающих россиян.