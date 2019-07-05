Агрессивной расчисткой банковской системы Центробанк занимается уже несколько лет, но сегодня уже можно говорить о том, что в России практически не осталось банков, капитал которых в реальности равен нулю либо уходит в глубокие отрицательные значения, а такая категория, как «банки-пылесосы», акционеры и менеджмент которых стремительно собирали средства населения и затем «поджигали» банк, воруя таким образом деньги у государства в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое платит пострадавшим вкладчикам страховки, вовсе ушла в прошлое; при этом после завершения борьбы с частными банками без капитала и откровенными мошенниками Центробанку придется взяться за группу банков, с которой действовать решительно будет гораздо сложнее, рассказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский «Ведомостям» .

Во-первых, речь идет об игроках хотя и имеющих положительный собственный капитал, но пользующихся отсрочками регулятора по формированию всех необходимых резервов в размере 100%; единовременное досоздание провизий ударит по их капиталу, что станет для таких банков серьезным испытанием, но и затягивание формирования полного капитала все-таки не может носить бессрочный характер: это искажает конкуренцию и ущемляет интересы добросовестных игроков, ведь одни получили послабления, а другие нет, одни сэкономили капитал, а другие честно и сразу признали потери. Регулятору необходимо поставить всех участников рынка в одинаковое положение для понятной честной конкуренции, иначе огосударствление банковской системы продолжится, в том числе и за счет того, что для частных банков регулирование часто оказывается строже, чем для государственных.

АКРА прогнозирует ежегодное сокращение количества банков в России на 5—7% до 2024 года Отмечается, что доля госсектора в банковской системе уже значительно увеличилась.

Во-вторых, речь идет о банках, проходящих финансовое оздоровление еще по старому механизму, когда для спасения привлекался инвестор, часто им оказывалась другая кредитная организация; в ряде случаев санация таких банков идет с очевидными отставаниями от того, как выправляются их нормативы в отчетности: можно сказать, что положение дел в реальности гораздо хуже, чем на бумаге.

Чем быстрее регулятор признает проблемы в других группах банков, тем раньше расчистку банковского сектора можно будет считать удачной и полноценной; предыдущие успехи ЦБ позволяют думать, что хоть и без спешки, но выбранный путь будет пройден до конца и реформы не закончатся на полдороге.