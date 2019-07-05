Платежи по QR-кодам в ближайшие годы не заменят карточные, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

«Я считаю, что это иллюзия, что QR-коды в ближайшие годы полностью заменят карты. Все страны, где развита инфраструктура по картам и запущена система быстрых платежей, показывают, что и та, и другая система развиваются, каждая из них забирает долю в безнале», — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По словам Скоробогатовой, доля безналичных платежей в России сейчас составляет 60% и может вырасти еще на 20% за счет новых видов платежей.