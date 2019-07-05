Больше половины негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России считают, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в среднесрочной перспективе не повлияет на развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Такой вывод следует из представленного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) доклада «Деятельность НПФ по НПО. Предложения по развитию сегмента», сообщает РБК .

НАПФ опросила 26 входящих в ассоциацию НПФ по итогам деятельности в 2018 году. Совокупные пенсионные резервы опрошенных фондов составляли на конец года 1,1 трлн рублей (90% всей отрасли), совокупное число участников — почти 5 млн человек (77% отрасли).

Больше половины респондентов (54%) уверены, что внедрение ИПК никак позитивно на рынок не повлияет. Лишь 27% ждут сильного или существенного позитивного влияния (если подключение к ИПК будет автоматическим), и 35% — что введение скажется на рынке незначительно (если подключение будет добровольным).

Также 50% опрошенных фондов заявили, что внедрение ИПК с автоподпиской затормозит развитие уже существующего рынка негосударственного пенсионного обеспечения (ждут сильного или существенного негативного влияния), следует из доклада. Негативное влияние от внедрения ИПК без автоподписки прогнозируют лишь 12% фондов.

По мнению НПФ, больше всего в среднесрочной перспективе развитию рынка НПО способствовало бы не внедрение ИПК, а расширение налоговых льгот в части корпоративных программ негосударственных пенсий. Так считают 69% опрошенных.

Как отмечается в докладе НАПФ, сейчас существенная доля трудоспособных россиян испытывает финансовые трудности, поэтому целесообразно ввести паритетное финансирование программ НПО, в которых государство, работодатели и работники участвовали бы на равных, государство — через налоговый режим.

Совокупный тариф по пенсионным взносам (5% от зарплаты) в докладе предлагается распределить так: работодатель платит 2%, работник — 2%, государство — 1%, приводят желаемую раскладку вложений в ассоциации. Это позволит увеличить коэффициент замещения (отношение пенсии к утраченному доходу) на 10—20 процентных пунктов у тех, кто отчисляет взносы по НПО в течение 40 лет, по сравнению с теми, кто в НПО не участвует, рассчитали в НАПФ.

Также НАПФ предлагает несколько возможных мер налогового стимулирования: не учитывать любые выплаты по НПО при определении налоговой базы для уплаты подоходного налога (НДФЛ); можно ввести дифференцированные социальные налоговые вычеты для разных возрастных групп; ввести налоговые послабления для работодателей; сохранить возраст назначения негосударственной пенсии по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, на уровне 60 лет для мужчин и 55 — для женщин, то есть не учитывать повышение пенсионного возраста для государственных пенсий; включить НПО в систему гарантирования пенсионных взносов в АСВ.