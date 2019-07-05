На 29 июня доля ОФЗ в собственности нерезидентов составила 30,1%. Об этом журналистам сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«По оперативным данным НРД, которые мы видим, она составляет 30,1% на прошлую пятницу», — сказала Данилова.

По ее словам, в этом году больший интерес к ОФЗ был со стороны как нерезидентов, так и российских участников финрынка.

«Вместе с этим был большой интерес и внутренних участников рынка, банков, НПФ, страховых компаний. В определенные месяцы они увеличивали вложения сопоставимыми объемами, как и нерезиденты», — отметила Данилова.

Она указала, что сейчас рост замедлился, «в том числе с учетом политики Минфина».