Министерство экономического развития РФ просит Росстат и Банк России провести расследование относительно досрочной публикации данных по инфляции на сайте финрегулятора, передает ТАСС.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на данные с сайта ЦБ сообщило, что инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%. По данным регулятора, в мае годовая инфляция в РФ составила 5,1%.

Согласно официальному анонсу Росстата, данные об индексе потребительских цен в России в июне 2019 года должны быть опубликованы в понедельник, 8 июля, после 16:00 мск.

В пресс-службе Банка России агентству ТАСС сообщили, что регулятор не видит необходимости в проведении служебного расследования в отношении него после публикации данных по инфляции, так как они были в открытом доступе на сайте Росстата.

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистика» / «Потребительские цены» / «Центральная база статистических данных»). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», — заявили ТАСС в пресс-службе ЦБ.



Ранее глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов говорил, что по итогам июня инфляция будет ниже 5% на фоне теплой погоды и раннего урожая.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция на конец 2019 года составит 4,2—4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.