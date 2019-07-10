Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 16 июля.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы при открытии счетов и вкладов. Законопроектом предлагается конкретизировать виды внутренних структурных подразделений, в которых банки обязаны обеспечить сбор биометрических персональных данных, исходя из осуществляемых ими функций. Банки получат право использовать информацию, полученную из Единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.

«Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации. В этой связи предлагается установить для таких банков срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. При этом в случае готовности банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления этого срока.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект при условии его существенной доработки. «Законопроект предусматривает расширение перечня банковских операций, которые кредитные организации могут осуществлять без личного присутствия клиента в случае проведения идентификации с помощью сбора биометрических персональных данных. Принимая во внимание повышенные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, полагаем реализацию данного подхода преждевременной», — говорится в отзыве правительства.