Прогноз Минэкономразвития по росту реальных располагаемых доходов населения РФ в 2019 году на уровне 1% выглядит оптимистично, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Также оптимистичным слишком предполагается прогноз темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, не так много 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Кудрин также выразил сомнение в достижении показателя по сокращению уровня бедности в РФ в 2019 году — 12% от общей численности населения страны.

«В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего количества населения. Сейчас в обоснование данного проекта этот показатель снижен до 12%. Это тоже немало — на 1,5 миллиона предполагается снизится количество бедных у нас в стране в этот год. Но здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны, по сути, являться основанием для даже этой более скромной цели», — считает он.