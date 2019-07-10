Минфин РФ не рассматривает возможность продления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) из-за его использования бизнесом для уклонения от налогов. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы не рассматриваем возможность продления, потому что ЕНВД оказался не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД, мы видим, происходит существенное уклонение от уплаты налогов», — сказал Силуанов и пояснил, что правительство с Минфином договорились начать разъяснительную работу с участниками режима ЕНВД о безболезненном переходе на другие налоговые режимы: для индивидуальных предпринимателей или для самозанятых.

«Следует подготовить вместе с налоговой службой все необходимые разъяснения, как закрывать режим и открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, который сейчас работает в этом режиме, не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене», — добавил первый вице-премьер.

ЕНВД взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены также от налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество.