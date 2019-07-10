Профицит федерального бюджета РФ в первом полугодии текущего года превысил 1,561 трлн рублей. Такие данные приводит Минфин, представивший на своем сайте предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года .

Полугодовой профицит федерального бюджета составил 3,1% ВВП, свидетельствуют материалы ведомства .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил более 9,548 трлн рублей. Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы за полгода достигли 4,122 трлн рублей, ненефтегазовые — 5,426 трлн (в том числе связанные с внутренним производством — 3,026 трлн, связанные с импортом — 1,674 трлн).



Исполнение расходов за полугодие составило порядка 7,987 трлн рублей, в том числе на социальную политику — более 2,448 трлн (из них на пенсионное обеспечение — около 1,553 трлн), на национальную оборону — 1,453 трлн.