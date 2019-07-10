Оценка трендовой инфляции в РФ понизилась до 5,42% в июне с 5,55% в мае 2019 года. Такие данные приводит Центробанк.

Как следует из материалов регулятора, данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 4,08% в июне с 4,23% в мае.

В МЭР объяснили июньское замедление инфляции По оценке ведомства, инфляция по итогам июля составит 0,2% в месячном выражении, а в годовом замедлится до 4,5—4,6%.

«Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на краткосрочные факторы динамики цен. По нашим оценкам, наблюдаемое в июне снижение оценок трендовой инфляции в значительной степени связано со смещением баланса проинфляционных и дезинфляционных временных факторов в сторону последних», — комментируют в ЦБ.



В целом динамика оценок трендовой инфляции указывает на то, что инфляционное давление на потребительском рынке находится на уровне, близком к цели по инфляции, заключают в Банке России.

