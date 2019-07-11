Оперативный контроль за финансовым исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности. Публичная ежемесячная информация о кассовом исполнении нацпроектов не обнаружена на сайте Минфина, Счетной палаты, Едином портале бюджетной системы или профильном портале нацпроектов. Формально только Федеральное казначейство публикует ежемесячные отчеты, но получить ясное представление о выполнении масштабных задач майского указа президента практически невозможно, сообщает РБК.



Правительство не предоставляет оперативных данных о кассовом исполнении национальных проектов в удобном виде. Представление об уровне расходования средств можно получить из публичных заявлений членов Кабинета министров или из отдельных документов.



Счетная палата ведет ежемесячный оперативный контроль за каждым нацпроектом, сообщила изданию пресс-служба ведомства. Однако данные публикуются лишь раз в квартал, и на настоящий момент доступна информация лишь на 1 апреля. Вопрос об оперативном докладе об исполнении федерального бюджета, включая нацпроекты, за первое полугодие аудиторы рассмотрят в середине августа. «Материалы после их утверждения коллегией будут опубликованы на официальном сайте Счетной палаты», — заверили в ведомстве.



«Информация о кассовом исполнении расходов по всему федеральному бюджету в открытом доступе публикуется на Едином портале бюджетной системы, а также Федеральным казначейством. Доступ к этой информации есть у всех», — сообщила РБК, в свою очередь, пресс-служба Минфина.

Национальные проекты и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» определят российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. На их реализацию потратят 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 год. Одним из источников средств на финансирование нацпроектов стали дополнительные доходы бюджета от повышения НДС с 18% до 20%.



Свыше половины расходов (13,2 трлн рублей) обеспечит федеральный бюджет, 19% (4,9 трлн рублей) возьмут на себя регионы. При этом около 95% региональных обязательств будет обеспечено федеральными субсидиями.

Казначейство включает расходы на нацпроекты в ежемесячные отчеты об исполнении федерального бюджета, сообщила изданию пресс-служба ведомства. Однако оперативно узнать, сколько денег на данный момент выделено на тот или иной проект, невозможно. Для этого требуется вручную вычленять расходы на каждый нацпроект по кодам бюджетной классификации и складывать значения отдельных статей. Такая процедура по одному нацпроекту занимает до получаса. Напрямую увидеть кассовое исполнение по нацпроектам невозможно.



Основным доступным ориентиром остается информация, которую иногда озвучивают Счетная палата и депутаты. Счетная палата опубликовала данные по всем нацпроектам на 1 мая. Последние актуальные цифры на конец мая раскрыл комитет по бюджету и налогам Госдумы:



всего по состоянию на 22 мая исполнение нацпроектов составило 25,6%, или 440,5 млрд рублей;

на более чем половину нацпроектов освоено менее 20% бюджета;

«критически низкий» уровень исполнения (менее 1%) — у нацпроекта «Цифровая экономика»;

в группе отстающих также нацпроекты «Безопасные и качественные автодороги» (2,9%), «Производительность труда и поддержка занятости» (4,0%), «Экология» (7,5%), «Образование» (15,8%), «Культура» (17,7%) и инфраструктурного плана (12%);

приняты бюджетные обязательства чуть более чем на 85% бюджета — 1,4 трлн из 1,6 трлн рублей. Основные причины — нет соглашений с юрлицами, госконтрактов на товары и услуги, соглашений о предоставлении субсидий госучреждениям.

В правительстве тем временем предложили отказаться от промежуточных результатов национальных проектов. В таком случае промежуточные задачи на каждый год исчезнут и останутся только итоговые цели на 2024 год.

