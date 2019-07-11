Счетная палата РФ не считает нужным дублировать функцию мониторинга цен на нефтепродукты с Федеральной антимонопольной службой, а эффективности демпфера — с Минфином, сообщили ТАСС в СП, комментируя предложение главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова поручить ведомству проводить мониторинг эффективности демпфирующего механизма для сдерживания цен на топливо.

«Полагаем, что вопрос мониторинга цен на нефтепродукты в первую очередь относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы. Так, указанным ведомством был издан приказ ... и утвержден порядок проведения ФАС мониторинга оптовых и розничных цен на нефтепродукты. В этой связи, по мнению Счетной палаты РФ, нет необходимости в дублировании уже реализуемых функций указанного ведомства», — сообщили в СП.



«Что касается мониторинга эффективности именно демпфирующего механизма сдерживания цен на топливо, то это всего лишь один из факторов (хотя, безусловно, и важный), который влияет на конечную стоимость топлива. Осуществлять мониторинг применения этого механизма на практике в первую очередь должен Минфин России как инициатор этих изменений с использованием соответствующих информационных ресурсов ФНС России», — добавили в пресс-службе.