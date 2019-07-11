Правительству следует заранее определиться с объемами трат из Фонда национального благосостояния, чтобы Банк России мог учитывать этот фактор при проведении денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, оправданна ли позиция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по поводу трат средств ФНБ после достижения им 7% ВВП, передает ТАСС.

«Порог установлен законом. Что касается Набиуллиной, то ее позиция, насколько я знаю, более гибкая: она не жестко говорит, что нельзя и нецелесообразно (тратить все средства ФНБ сверх 7% ВВП. — Прим. ТАСС). Насколько я ее понимаю, она говорит, что нужно просто учитывать это при формировании параметров ДКП, и просит, чтобы Минфин и правительство в целом заранее определились с объемами и направлениями расходования этих денег и сообщили в ЦБ, чтобы они могли эти параметры учесть», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что «это абсолютно правильно, никаких вопросов не возникает».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала опасения, что инвестирование средств ФНБ после достижения уровня в 7% ВВП может оказать влияние на динамику инфляции в среднесрочной перспективе. ЦБ предложил обсудить корректировку этого уровня.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что возможность тратить средства ФНБ сверх этого уровня «позволяет три года прожить при низких ценах на нефть».

По данным ТАСС, ЦБ пока официально не обращался в Минфин с предложением изменить порог инвестирования средств ФНБ. Минфин, соответственно, также не выработал позицию по данному вопросу.



Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.