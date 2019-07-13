Правительство РФ одобрило проект изменений в валютном законодательстве, касающихся установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличностью.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 14 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

По действующему федеральному закону валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчеты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

Законопроектом предлагается закрепить возможность выплаты юридическими лицами-резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте.

«Принятие законопроекта позволит, в частности, устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечается на сайте правительства, также список разрешенных валютных операций предлагается дополнить операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках.

Кроме того, предусматриваются нормы, согласно которым резиденты могут без использования банковских счетов осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж, для исключения неоднозначного толкования норм валютного законодательства.