По оценке коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), рынок банковской цессии по итогам первого полугодия продемонстрировал рост на 58% предложений со стороны продавцов, сообщает «Коммерсант» . Объем выставленной на продажу просроченной задолженности составил 175 млрд рублей. Таким образом, рост объемов предложения значительно превысил аналогичный показатель годичной давности — в первом полугодии 2018 года он составил 10%. При этом количество предлагаемых к переуступке кейсов выросло почти в три раза (с 611 тыс. до 1,76 млн единиц), а средний размер задолженности снизился на 45% (со 180 тыс. до 98 тыс. рублей).

Рост объемов предложения привел к росту закрытых сделок лишь в абсолютном выражении (на 46%, до 114 млрд рублей). Доля закрытых сделок продолжает снижаться второй год подряд и по итогам первого полугодия 2019-го составила 66% против 71% в первом полугодии 2018-го и 84% в аналогичный период 2017 года.

Тенденция такова, что верифицированных телефонных номеров заемщиков в предлагаемых портфелях крайне мало, поясняет гендиректор ПКБ Павел Михмель. Так, кредиторы вносят только данные, которые оставил заемщик при заключении кредитного договора, а если сам заемщик не сообщал банку, что изменил впоследствии номер телефона, то в данных банка фигурируют только первоначальные сведения о нем, комментирует Михмель. Проблема верификации телефонных номеров действительно стоит перед рынком и требует решения, отмечает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Банкиры также соглашаются, что телефоны в кредитных досье часто оказываются устаревшими.

«Портфель кредитов к продаже имеет значительные сроки просроченной задолженности — такие кредиты выданы, как правило, более четырех лет назад, — отмечает замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. — При передаче цессионарию кредитное досье состоит из документов на дату заключения кредитного договора, в которые банк не вносит изменения, и документов, полученных в процессе обслуживания и работы с просроченной задолженностью». При этом за качественные портфели коллекторы готовы платить высокую цену.