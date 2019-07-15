С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть

Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год — до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, с которыми ознакомился «Интерфакс» .

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится документах.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

Как отмечалось ранее в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

Федеральным законом устанавливается обязанность ПФР «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».