Субсидии банкам по программе льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП) могут быть увеличены для небольших займов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в Торгово-промышленной палате РФ.

«Мы докручиваем различные параметры (программы). Может быть, сейчас для самых малых кредитов увеличим ставку субсидирования. Действительно, (это) имеет смысл, потому что по самым малым компаниям издержки с точки зрения банков выше — риски там выше», — сказал Орешкин.

Однако в целом в рамках программы значительно увеличивать субсидии не планируется. «Банкам говорим, что лишнего они точно не получат», — подчеркнул министр. Возможны лишь «небольшие изменения», например в части кредитования отдельных отраслей, добавил он.

Программа льготного кредитования позволяет малому бизнесу получать в уполномоченных банках займы по ставке не более 8,5% годовых. Плановый объем выдачи льготных кредитов на 2019 год — 330 млрд рублей.