Затраты на еду среднестатистического российского домохозяйства составили в июне 20,6 тыс. рублей при общих тратах в 67,5 тыс. Такие данные расчетов на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel приводит исследовательский холдинг «Ромир» , уточняя, что, таким образом, доля затрат на питание (Food Index) равнялась 30,5%.

Напомним, майский Food Index составлял 31,6%.

С учетом июньского результата в среднегодовом выражении Food Index получил значение 31,8%, что выше прошлогоднего показателя в 30,6%, но ниже значения 2017 года в 32,2%, указывают исследователи.

«Значение Food Index неуклонно снижается с начала года, — отмечает президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин. — Если еще в январе мы фиксировали его на уровне в 33%, что объяснялось ростом цен и, соответственно, увеличением затрат на продукты питания, то к концу первого полугодия индекс снизился до 30,5%. Произошла адаптация к новым ценам, местами были скорректированы зарплаты, россияне вернулись к привычному уровню затрат на питание, как в прошлом году».

В холдинге «Ромир» подчеркивают, что доля затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Для интерпретации показателей Food Index «Ромир» предлагает использовать международные стандарты уровня жизни, утвержденные ООН на основе коэффициента Энгеля :