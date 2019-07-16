Дополнительные поступления в бюджет РФ из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) составили 650 млрд рублей, рассказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Московский комсомолец» . Деньги от НДС направляются в первую очередь на стимулирование роста экономики, пояснил он.

«Увеличение НДС дало бюджету 650 миллиардов рублей, или приблизительно 0,6% ВВП. Эти деньги, как уже говорилось, мы перераспределяем через бюджет на задачи, которые дадут стимулы для роста. Вложения в цифровизацию, транспортную инфраструктуру, стимулирование роста производительности труда, малый и средний бизнес, экспорт — это все для бизнеса», — заявил Силуанов.

Он также добавил, что инфляционный эффект от увеличения НДС оказался куда менее значимым, чем ожидалось. Это значит, что и стоимость кредитных ресурсов быстрее начала снижаться, пояснил министр финансов.