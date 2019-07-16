Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании посреднической и брокерской деятельности на национальном финансовом рынке. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.



По мнению авторов законопроекта, необходимо перейти к новому регулированию, ядром которого является выявление экономического (фактического) содержания деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Существующие механизмы защиты имущественных и экономических интересов инвесторов перестали быть сбалансированными.

Законопроект устанавливает, что принятое на себя поручение брокер обязан исполнить на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с указаниями клиента (например, клиент может указать цену сделки, биржу, на которой должна быть совершена сделка и т. п.). При отсутствии таких указаний (например, если клиент поручил брокеру приобрести определенную ценную бумагу, не указав цену сделки), брокер должен действовать в интересах клиента с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения, включая срок его исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней.

При этом договором о брокерском обслуживании могут быть определены организаторы торговли, с которыми брокер исполняет поручения клиента. В этом случае обязанность брокера учитывать эти обстоятельства должна будет соблюдаться в соответствии с правилами торгов такого организатора торговли.

Законопроектом предлагается норма, устанавливающая обязанность брокера по предоставлению клиенту до оказания финансовых услуг информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, в том числе о стоимости финансовых услуг и ее влиянии на общую доходность от операций. При этом, если брокер не исполнит эту обязанность, он утратит право ссылаться на указание клиента о цене сделки как на основание для освобождения от ответственности за причиненные клиенту убытки.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят актуализировать действующее регулирование с учетом потребностей динамично развивающегося рынка, включить в периметр регулирования новые практики и технологии оказания посреднических услуг и тем самым сбалансировать механизмы защиты имущественных и экономических интересов инвесторов, одновременно обеспечивая устойчивое развитие брокерской деятельности в РФ», — указывают авторы законопроекта.