Россияне готовы использовать различные инструменты долгосрочных накоплений для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию, если государство гарантирует сохранность вложенных средств и равные условия для финансовых организаций. Такой вывод тематического исследования представил ВЦИОМ .

По оценке исследователей, уровень информированности россиян об альтернативных вариантах формирования дохода после выхода на пенсию (в дополнение к обязательным выплатам) довольно высок: 58% опрошенных так или иначе знакомы с различными вариантами инвестиций. Широкую известность имеют классические инструменты сохранения и приумножения дохода: банковский вклад (28%), личные накопления в российской или иностранной валюте (27%), вклад в негосударственном пенсионном фонде (26%), а также инвестиции в недвижимость или землю (24%). Известными формами накоплений являются как инвестиционное, так и накопительное страхование жизни (по 22%).

Меньше всего россияне знают о возможностях покупки акций, облигаций (19%) и паев инвестиционных фондов (13%), открытия индивидуального инвестиционного счета (17%) и вложений в ценные бумаги через страховые компании (16%).

Наиболее активно используемые россиянами инструменты обеспечения дополнительного дохода — вклады (23%), личные накопления (18%), инвестиции в НПФ (14%), а также страхование от неблагоприятных событий (10%). Еще 6% опрошенных используют накопительное страхование жизни «к определенному сроку».

Оформить вклад в банке для обеспечения дополнительного дохода на пенсии готовы 23% респондентов, знающих о различных накопительных инструментах; 21% намерены самостоятельно копить наличные. Инвестиции в недвижимость могут рассмотреть 18%, а еще 10% — инвестиционное страхование жизни или вложения в НПФ. К накопительному страхованию планируют прибегнуть 8%.

«Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантии государством сохранности вложенных средств (31%) и осуществлении жесткого государственного контроля над деятельностью финансовых организаций (26%). Наряду с этими условиями важно наличие свободного выбора механизма накопления для гражданина (12%) и обеспечение гражданам равенства льгот при использовании разных способов накоплений (10%)», — выяснил ВЦИОМ.



При этом 53% опрошенных считают важным и выгодным наличие многообразия финансовых инструментов для формирования накоплений с целью получения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Чаще всего об этом говорят представители более молодой аудитории — в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Также опрошенные подчеркивают, что все финансовые организации должны работать на равных условиях (57%). Наибольшую актуальность данная точка зрения имеет среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 45 до 59 лет (62%).