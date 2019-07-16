Мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, отметив, что формально решение не принято.



«Решение формально не принято, но в целом, вы понимаете, что у нас ничего не изменилось с прошлого и позапрошлого года, то есть у нас уже 2019-й, 2020-й и 2021-й так действует... Я, честно говоря, даже удивлен такому большому интересу к этому, потому что ничего принципиально нового здесь не появилось», — сказал он.

«Да, решение принято, что пока мы ничего не сделаем, у нас так все будет, как и есть. Это решение относится к 2022 году, в рамках 2020 и 2021 года решение было принято ранее в предыдущий бюджетный цикл», — добавил он.



В России с 2014 по 2021 год введен так называемый мораторий, то есть запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР. При этом такие страховые взносы в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий.