Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.
Проект, разработанный Минфином, предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости «автогражданки» страховые компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).
«Для установления справедливой стоимости страхового полиса ОСАГО проектом федерального закона предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства», — говорится в пояснительной записке.
Минфин откажется от либерализации тарифов ОСАГО, если цены на страховые полисы значительно вырастут. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.
Кроме того, предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.
Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст — стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.