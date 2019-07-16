Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО, следует из базы данных нижней палаты парламента.



Как ранее сообщал Минфин, проект федерального закона направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

В настоящий момент, отмечает министерство, тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую стоимость для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. Зачастую аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково.

Проект, разработанный Минфином, предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. При расчете стоимости «автогражданки» страховые компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя неоднократных наказаний за нарушения ПДД. Предполагается введение учета истории вождения каждого водителя (наличие и количество страховых выплат при ДТП).

«Для установления справедливой стоимости страхового полиса ОСАГО проектом федерального закона предусмотрено право страхователя использовать телематическое устройство, фиксирующее характер вождения, для предоставления ему скидок в случае аккуратной эксплуатации транспортного средства», — говорится в пояснительной записке.



Минфин откажется от либерализации тарифов ОСАГО при росте цен на полисы Минфин откажется от либерализации тарифов ОСАГО, если цены на страховые полисы значительно вырастут. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Кроме того, предполагается отмена коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года). Также с 1 января 2020 года предусматривается увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.



Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены. Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст — стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.

