Суммарные доходы региональных бюджетов субъектов РФ за январь — май 2019 года, согласно данным Федерального казначейства, составили 4,805 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 15,6%, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».



«Стоит отметить, что темпы роста значительно опережают инфляцию, которая, по данным Росстата, за первые пять месяцев 2019 года составила 5,2%. Рост бюджетных доходов отмечается в 78 российских регионах, снижение — в семи. В 24 регионах темп роста объемов доходов бюджета превышает среднероссийский уровень», — отмечается в исследовании.

Суммарные налоговые и неналоговые доходы бюджетов регионов РФ за указанный период составили 4,042 трлн рублей, что, по оценкам экспертов «РИА Рейтинг», на 16,4% выше, чем за соответствующий период 2018 года. Объем налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов вырос в 81 субъекте РФ и в четырех регионах — снизился.

Лидером по темпам роста налоговых и неналоговых доходов стала Сахалинская область, где объем поступлений вырос на 73,3%, что объясняется двукратным ростом объемов сборов налога на прибыль организаций. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые и неналоговые доходы за указанный период выросли на 42,1%, что также в большей степени обусловлено двукратным ростом поступлений налогов на прибыль организаций. Замыкает тройку лидеров по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Республика Тыва (плюс 40,8%), где поступления от налога на прибыль организаций показали трехкратный рост.

В четырех российских регионах налоговые и неналоговые доходы по итогам пяти месяцев 2019 года сократились, самое существенное снижение отмечается в Ингушетии (минус 23,2%). Кроме того, на 13,4% снизился объем налоговых и неналоговых доходов в Башкортостане, на 3,7% — в Якутии, на 3,3% — в Липецкой области.

Суммарный объем расходов региональных бюджетов по итогам пяти месяцев 2019 года составил 3,851 трлн рублей, что на 9,7% выше в сравнении с соответствующим периодом 2018-го.

«Но темпы роста расходов бюджетов российских регионов оказались ниже темпов роста доходов бюджетов, что привело к увеличению суммарного профицита бюджетов субъектов РФ, который составил 953 миллиарда рублей по итогам января — мая 2019 года. В 16 российских регионах наблюдается дефицит бюджета», — резюмируют аналитики.